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Spor

Darüşşafaka Lassa, deplasmanda mağlup!

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda Darüşşafaka Lassa, konuk olduğu Alman ekibi MHP Riesen'e 82-63 yenildi.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa, deplasmanda mağlup!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 82-63 mağlup oldu.

Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 40-33 üstün gitti.

İkinci yarıda aradaki farkı açan MHP Riesen, son çeyreğine 65-45 önde girdiği mücadeleden 82-63 galibiyetle ayrıldı.

Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü karşılaşma 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

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