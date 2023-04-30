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Spor

Darüşşafaka Lassa evinde Beşiktaş Emlakjet'i yendi

Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş Emlakjet'i uzatmalarla 100-93 mağlup etti.

AA30 Nisan 2023 Pazar 16:20 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa evinde Beşiktaş Emlakjet'i yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 82-82 eşitlikle biten maçın uzatma bölümünde 100-93 yendi.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Çağlar Özkan

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 10, Starks 6, Ercan Osmani 4, McCullough 22, Doğuş Özdemiroğlu 30, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 4, Canberk Kuş 4, Mooney 11, Hakan Sayılı, White 9

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Freeman 26, Cartwright 26, Burak Can Yıldızlı 7, Samet Yiğitoğlu 1, Sokolowski 12, Whitehead 1, Usher 16, Emir Adıgüzel, Egemen Güven 4

1. PERİYOT: 23-28

DEVRE: 48-48

3. PERİYOT: 67-76

NORMAL SÜRE: 82-82

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