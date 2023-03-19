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Spor

Darüşşafaka Lassa evinde Frutti Extra Bursaspor'u yendi

Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 98-92 mağlup etti.

AA19 Mart 2023 Pazar 20:51 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa evinde Frutti Extra Bursaspor'u yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 98-92 yendi.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 20, Starks 5, Ercan Osmani 4, Mooney 5, Doğuş Özdemiroğlu 19, Can Korkmaz 13, McCullough 7, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 11, White 12, Berke Atar 2

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 19, Onuralp Bitim 18, Auguste 12, Dudzinski 14, Clemmons 7, Yiğitcan Saybir 7, Enes Berkay Taşkıran 13, Ömer Utku Al, Dawkins 2

1. PERİYOT: 24-17

DEVRE: 44-45

3. PERİYOT: 70-68

5 FAULLE ÇIKANLAR: 32.47 McCullough (Darüşşafaka Lassa), 38.45 Dudzinski, 39.35 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)

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