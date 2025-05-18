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Spor

Darüşşafaka Lassa, küme düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Mersin Spor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 18:12 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa, küme düştü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Mersin Spor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi.

Darüşşafaka Lassa, bu sonuçla Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

Mersin ekibi ise 10 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu play-off potasında tamamladı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Cobbs 16, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Olaseni 5, Efienayi 15, Pineiro 9, Kartal Özmızrak 5, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Deniz Kılıçlı

Darüşşafaka Lassa: Tarık Sezgün 5, Appleby 18, Moore 23, Tinkle 19, Brajkovic 2, Tolga Kay, Sibande 14, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay

1. Periyot: 28-26

Devre: 56-48

3. Periyot: 87-67

  • Basketbol Süper Lig
  • Mersin Spor
  • Darüşşafaka Lassa

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