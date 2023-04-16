Darüşşafaka Lassa, Manisa Büyükşehir Belediyespor engelini aştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Darüşşafaka Lassa, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 95-84 mağlup etti.

Roberson'un sayılarıyla maça etkili bir başlangıç yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, White'ın peş peşe sayılarıyla 5 dakikada eşitliği yakaladı (8-8). Rakibi üst üste hücumlardan boş dönerken yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi başaran ev sahibi ekip, 6-0'lık seriyle öne geçti ve ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı.

Doğuş Özdemiroğlu'nun sayısıyla ikinci periyoda başlayan Darüşşafaka'ya 2 üç sayılık basketle karşılık veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk bölümlerde rakibinin savunmasını aşmakta güçlük çekti. Rakibinin farkı kapatma çabalarını kısa sürede boşa çıkaran Darüşşafaka, Ercan Osmani'nin de skora yaptığı katkıyla üstünlüğünü korudu. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ata Kahraman'ın üç sayılık basketiyle 17. dakikada fark 2 sayıya inse de (39-37), ev sahibi ekip ilerleyen dakikalarda hücumda daha kolay sayılar bularak soyunma odasına 55-41 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe rakibinden daha iyi bir başlangıç yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, savunmada istediği oyunu oynamakta güçlük çekti. Manisa ekibi, üçüncü periyodun ilk bölümündeki etkili oyununu son dakikalara doğru yitirirken, Ercan Osmani'nin peş peşe gelen basketleriyle farkı 20 sayıya (76-56) çıkaran Darüşşafaka, final bölümüne 78-57 önde girdi.

Skorun verdiği rahatlıkla son çeyreğe başlayan Darüşşafaka, karşısında oyunu bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, iki kez 5-0'lık seri yaparak 37. dakikada skoru 90-80 yapmasına rağmen ev sahibi ekip karşılaşmayı 95-84 kazandı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Murat Ciner

Darüşşafaka Lassa: Olaseni 14, Starks, McCullough 8, Doğuş Özdemiroğlu 12, White 14, Eray Büyükcangaz 3, Ercan Osmani 23, Can Korkmaz 10, Canberk Kuş, Mooney 5, Hakan Sayılı 6

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 16, Berkay Sinirlioğlu 2, Williams 12, Troy Selim Şav 12, Mustafa Görür 2, Ata Kahraman 8, Erdi Gülaslan 2, Kaan Birer 4, Ogün Sevinç 3, Ricky 23

1. Periyot: 24-19

Devre: 55-41

3. Periyot: 78-57