İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Darüşşafaka Lassa, sahasında kazandı
Spor

Darüşşafaka Lassa, sahasında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom'u konuk etti. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 89-71 kazandı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa, sahasında kazandı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Lassa, Türk Telekom'u konuk etti.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 89-71 kazandı.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Polat Parlak

Darüşşafaka Lassa: Appleby 13, Moore 8, Tinkle 16, Gach 12, Ege Demir 4, Tarık Sezgün 2, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran 16, Muhaymin Mustafa 5, Pecarski 8, Ege Akçay 1, Brajkovic 4

Türk Telekom: Smith 5, Brown 13, Alexander 10, Angola 20, Berkan Durmaz 4, İsmet Akpınar 3, Emre Melih Tunca 3, Mahir Ağva 6, Bruhnke 1, Bess 3, Makoundou 3

1. Periyot: 19-18

Devre: 45-39

3. Periyot: 66-54

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.