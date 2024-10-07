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Spor

Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını duyurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını açıkladı.

7 Ekim 2024 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını duyurdu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un sezonu kapattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyun kurucunun ligin ilk haftasındaki Aliağa Petkimspor müsabakasında sakatlandığı belirtildi. Maç sonrasında yapılan kontroller sonucunda Silas'ın aşil tendonunda bir yırtık tespit edildiği ve sporcunun sezonu kapattığı duyuruldu.

Geçen sezonu Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında geçiren ABD'li basketbolcu, sezon başında Darüşşafaka Lassa'ya transfer olmuştu.

  • Darüşşafaka Lassa
  • Silas Melson
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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