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Spor

Darüşşafaka Lassa son 16 turu bileti için parkede olacak

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında MHP Riesen ile mücadele edecek.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa son 16 turu bileti için parkede olacak
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Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında yarın Almanya'nın MHP Riesen takımına konuk olacak.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

İki galibiyet ulaşan takımın son 16 turuna yükseleceği seride 1-1 eşitlik bulunuyor.

MHP Riesen, Almanya'da oynanan serinin ilk maçını 82-63 kazanmıştı. Darüşşafaka Lassa, İstanbul'da yapılan ikinci karşılaşmadan ise 83-72 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.

Üçüncü ve son müsabakayı kazanacak takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'un rakibi olacak.

  • Darüşşafaka Lassa
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • MHP Riesen

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