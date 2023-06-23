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Spor

Darüşşafaka Lassa'da, Yakup Sekizkök dönemi

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök getirildi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 10:53 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa'da, Yakup Sekizkök dönemi
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Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Sekizkök'ün ilk başantrenörlük deneyimini yeşil-siyahlı ekipte yaşayacağı belirtildi.

Darüşşafaka'da altyapı sorumlusu olarak görev yapan Yakup Sekizkök'ün A Milli Takım'ın yanı sıra Banvit, Erdemirspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes'te yardımcı antrenörlük üstlendiği aktarıldı.

Sekizkök'ün kariyerinde THY Avrupa Ligi (2), 7Days Avrupa Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası, Basketbol Süper Ligi (5), Türkiye Kupası (3) ve Süper Kupa (3) şampiyonlukları yaşadığı kaydedildi.

  • Darüşşafaka Lassa
  • Yakup Sekizkök
  • başantrenör

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