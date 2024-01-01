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Spor

Darüşşafaka Lassa'nın Şampiyonlar Ligi rakibi MHP Riesen

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında temsilcimiz Darüşşafaka Lassa, deplasmanda MHP Riesen ile mücadele edecek.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa'nın Şampiyonlar Ligi rakibi MHP Riesen
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Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşılaşacak.

Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2'den yayımlanacak.

Turnuvanın normal sezonunda C Grubu'nda yer alan yeşil-siyahlı takım, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ve Fransa ekibi Cholet Basket'in ardından 3. tamamlayan Darüşşafaka, yoluna play-in turunda devam etti.

MHP Riesen ise D Grubu'nu üçer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.

Grubunu ikinci sırada tamamladığı için Alman ekibi ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü müsabaka 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

  • Darüşşafaka Lassa
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • MHP Riesen

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