İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,229
  • EURO
    35,036
  • ALTIN
    2429.42
  • BIST100
    10481.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Darüşşafaka Lassa'nın yeni başantrenörü Josh King
Spor

Darüşşafaka Lassa'nın yeni başantrenörü Josh King

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Darüşşafaka Lassa başantrenörlük görevine Josh King'i getirdi.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa'nın yeni başantrenörü Josh King
ABONE OL

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Josh King getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya ekibi MHP Riesen'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Josh King, 2018-2021 yıllarında MHP Riesen'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. King, 2022-2024'te ise Almanya temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlendi.

MHP Riesen, Josh King yönetiminde ligde 2022-2023 sezonunda yarı final, 2023-2024'te ise çeyrek final oynadı. Almanya ekibi, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında yer almıştı.

Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'ün Galatasaray ile anlaşmasının ardından başantrenörlüğe getirilen Rüçhan Tamsöz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

  • Darüşşafaka Lassa
  • başantrenör
  • Josh King

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.