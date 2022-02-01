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Spor

Darüşşafaka, Nutribullet Treviso'yu 12 sayı farkla yendi

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta mücadelesinde Nutribullet Treviso'yu 88-76 mağlup etti.

1 Şubat 2022 Salı 22:16 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 22:16
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta maçında Darüşşafaka, İtalya'nın Nutribullet Treviso takımını 88-76 yendi.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Nicolas Maestre (Fransa)

DARÜŞŞAFAKA: Pineiro 9, Boothe 9, Caupain 19, Olaseni 16, Doğuş Özdemiroğlu 18, Ragıp Berke Atar 2, Sinan Güler 8, McCullough 7, Selim Şav, Görkem Doğan

NUTRİBULLET TREVİSO: Chillo 5, Sokolowski 17, Imbro 8, Jones 3, Jurkatamm 3, Akele 9, Dimsa 8, Russell 4, Bortolani 19, Faggian

1. PERİYOT: 19-21

DEVRE: 44-40

3. PERİYOT: 69-68

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