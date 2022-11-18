Darüşşafaka sahasında rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni 76-69 yendi.
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Murat Ciner
DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 11, Starks 16, Doğuş Özdemiroğlu 15, Yeboah 2, Ercan Osmani 7, Hakan Sayılı 5, Can Korkmaz 10, Cullough 8, Berke Atar 2, Canberk Kuş
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kartal Özmızrak 17, Yiğit Arslan 8, Boutsiele 10, Sepherd 8, Gist 9, Berkay Candan 8, Muhammed Baygül 7, Oğuz Savaş 2, Hasan Emir Gökalp, Hadi Özdemir
1. PERİYOT: 12-29
DEVRE: 32-42
3. PERİYOT: 48-58