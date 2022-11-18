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Spor

Darüşşafaka sahasında rahat kazandı

Darüşşafaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 76-69 mağlup etti.

AA18 Kasım 2022 Cuma 21:41 - Güncelleme:
Darüşşafaka sahasında rahat kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni 76-69 yendi.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Murat Ciner

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 11, Starks 16, Doğuş Özdemiroğlu 15, Yeboah 2, Ercan Osmani 7, Hakan Sayılı 5, Can Korkmaz 10, Cullough 8, Berke Atar 2, Canberk Kuş

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kartal Özmızrak 17, Yiğit Arslan 8, Boutsiele 10, Sepherd 8, Gist 9, Berkay Candan 8, Muhammed Baygül 7, Oğuz Savaş 2, Hasan Emir Gökalp, Hadi Özdemir

1. PERİYOT: 12-29

DEVRE: 32-42

3. PERİYOT: 48-58

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