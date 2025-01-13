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Spor

Darüşşafaka son çeyrekte galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Lassa, Bursaspor Yörsan'ı 85-81'lik skorla mağlup etti.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 23:58 - Güncelleme:
Darüşşafaka son çeyrekte galip geldi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Lassa, Bursaspor Yörsan'ı 85-81'lik skorla mağlup etti.

Darüşşafaka Lassa ligde 3. galibiyetini elde ederken, Bursaspor Yörsan ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş

Darüşşafaka Lassa: Appleby 10, Muhaymin Mustafa 5, Moore 24, Tinkle 14, Brajkovic 6, Gach 4, Pecarski 11, Ege Demir 4, Smith 7, Yiğit Onan, Tolga Kay

Bursaspor Yörsan: Brown 15, Michineau 20, Grantham 17, Sharma 11, Sarper David Mutaf 2, Pipes 3, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic 3, Berkay Candan 7

1. Periyot: 28-15

Devre: 45-42

3. Periyot: 65-61

  • Darüşşafaka Lassa
  • Bursaspor Yörsanı
  • Basketbol Süper Lig

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