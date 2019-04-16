Darüşşafaka Tekfen, 3 ismin kadro dışı bırakıldığını duyurdu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, beklenen performansı gösteremeyen Oğuz Savaş, Jon Diebler ve Toney Douglas 'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
İşte Darüşşafaka'nın yaptığı açıklama:
Özellikle son maçlarda beklenen performansı gösteremeyen oyuncularımız Oğuz Savaş, Jon Diebler, Toney Douglas’ın kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
Maçın son topuna kadar mücadele edeceğine inandığımız takım oyuncularımız Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off mücadelesine devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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