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Spor

Darüşşafaka Tekfen, Eurocup'a veda etti

Temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen İtalyan rakibi Segafredo Virtus Bologna'ya 106-96 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 23:44

Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna: 96-106

Türkiye Cumhuriyeti'nin koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamasından dolayı Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14, ilk yarıyı da 52-40 önde kapattı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf olmayı başaran Darüşşafaka Tekfen, farkı 4 sayıya kadar indirse de, faul hakkının dolmasından dolayı savunmada zorlandı ve İtalya temsilcisi yine çift hane farkla maçın final periyoduna girdi: 68-79. Karşılaşmanın final periyodunda farkı koruyan Segafredo Virtus Bologna, Darüşşafaka Tekfen'i 106-96 mağlup ederek bir üst tura yükselen takım oldu.

Grupta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, grubunda üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Segafredo Virtus Bologna ise grubu ikinci tamamladı ve son 8'de, G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nın Monaco takımı ile eşleşti.

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