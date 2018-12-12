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Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, takımı Selçuk Ernak'a emanet etti.

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Darüşşafaka Tekfen, Ahmet Çakı ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ı getirdiğini açıkladı.
 
Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "48 yaşındaki tecrübeli antrenör daha önce Çin A Milli Takımı, Partizan ve Ülkerspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. 
 
Ayrıca Banvit ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımlarında da başantrenörlüğü yapan ve bu iki temsilcimizle başarılı yıllar geçiren yeni başantrenörümüze Darüşşafaka Tekfen ailesi olarak takımımıza hoşgeldin diyoruz" denildi.

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