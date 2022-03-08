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Spor

Darüşşafaka, TOFAŞ'ı kıl payı yendi

Darüşşafaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta mücadelesinde TOFAŞ'ı 75-74 mağlup etti.

8 Mart 2022 Salı 22:23 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 22:23
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında Darüşşafaka, TOFAŞ'ı 75-74 yendi.

Darüşşafaka, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise 4. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya), Michal Proc (Polonya)

DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 10, Pineiro 10, Caupain 18, Boothe 12, Olaseni 13, McCullough 5, Selim Şav 3, Sinan Güler, Ragıp Berke Atar 4, Görkem Doğan, Can Maxim Mutaf

TOFAŞ: Ennis 21, Shepherd, Cook 15, Emre Tanışan, Simmons 17, Yiğit Arslan 9, Zukauskas, Cruz 3, Muhsin Yaşar 7, Zubcic 2, Bora Satır

1. PERİYOT: 21-20

DEVRE: 37-38

3. PERİYOT: 60-54

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