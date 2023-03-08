Darüşşafaka, UCAM Murcia'yı kıl payı yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nun 3. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Lassa, iki uzatma devresi sonunda İspanya'nın UCAM Murcia takımını 105-104 yendi.
Karşılaşmanın normal süresi 86-86 eşitlikle sona ererken, ilk uzatma periyodu da 93-93 tamamlandı.
Bu sonuçla Darüşşafaka Lassa, gruptaki dördüncü maçında ilk galibiyetine ulaştı.
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 17, Starks 10, McCullough 4, Ercan Osmani 2, Doğuş Özdemiroğlu 11, Can Korkmaz 13, Mooney 27, White 14, Canberk Kuş 7, Hakan Sayılı, Yeboah
UCAM MURCİA: Anderson 9, Bellas 2, McFadden 25, Pustovyi 17, Trice 24, Andronikashvili 4, Diop 1, Jelinek, Luther 9, Radovic 8, Rojas 5, Sakkho
1. PERİYOT: 17-18
DEVRE: 34-46
3. PERİYOT: 53-69
NORMAL SÜRE: 86-86
BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKANLAR: 42.25 Ercan Osmani (Darüşşafaka Lassa), 45.28 Rojas (UCAM Murcia)