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Spor

Darüşşafaka, UCAM Murcia'yı kıl payı yendi

Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nun 3. hafta erteleme maçında UCAM Murcia'yı 105-104 mağlup etti.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
Darüşşafaka, UCAM Murcia'yı kıl payı yendi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nun 3. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Lassa, iki uzatma devresi sonunda İspanya'nın UCAM Murcia takımını 105-104 yendi.

Karşılaşmanın normal süresi 86-86 eşitlikle sona ererken, ilk uzatma periyodu da 93-93 tamamlandı.

Bu sonuçla Darüşşafaka Lassa, gruptaki dördüncü maçında ilk galibiyetine ulaştı.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 17, Starks 10, McCullough 4, Ercan Osmani 2, Doğuş Özdemiroğlu 11, Can Korkmaz 13, Mooney 27, White 14, Canberk Kuş 7, Hakan Sayılı, Yeboah

UCAM MURCİA: Anderson 9, Bellas 2, McFadden 25, Pustovyi 17, Trice 24, Andronikashvili 4, Diop 1, Jelinek, Luther 9, Radovic 8, Rojas 5, Sakkho

1. PERİYOT: 17-18

DEVRE: 34-46

3. PERİYOT: 53-69

NORMAL SÜRE: 86-86

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKANLAR: 42.25 Ercan Osmani (Darüşşafaka Lassa), 45.28 Rojas (UCAM Murcia)

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