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Spor

Darüşşafaka zorlu deplasmanda galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Darüşşafaka Lassa, misafir olduğu Pınar Karşıyaka'yı 98-86 mağlup etti.

10 Şubat 2024 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Darüşşafaka zorlu deplasmanda galip!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 98-86 yendi.

Müsabakanın başında Woodard'la 12 sayı bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 16-8 üstün geçti. Pınar Karşıyaka'nın etkili savunmayla 7. dakikada 20-20 eşitliği sağladığı periyotta son bölümde Timma ve Enes Berkay'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka Lassa periyodu 30-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında aradaki farkı 6 sayıya çıkaran (36-30) rakibi karşısında 7-0'lık seriyle 37-36 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son dakikaya da 46-43 önde girdi. Ev sahibi ekip soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Woodard ve Adams'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka Lassa, 25. dakikayı 55-52 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı açan konuk takım periyodu 8 sayı farkla 69-61 önde bitirdi.

Son periyotta ilk 3 dakikalık bölümde farkı 16 sayıya kadar çıkaran (81-65) Darüşşafaka Lassa, son 3 dakikaya da 89-78 üstün girdi. Darüşşafaka Lassa müsabakadan 98-86 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 16, Jaylon Brown 15, Hilliard 3, Vitto Brown 15, Furkan Haltalı 2, Carey 14, McCollum 15, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 2, Hakan Sayılı 2

Darüşşafaka Lassa: Woodard 26, Adams 6, Rahkman 19, Berk Demir, Muhsin Yaşar 12, Tolga Kay 3, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 2, Timma 14, Cartlon 2

1. periyot: 25-30

Devre: 46-45

3. periyot: 61-69

5 faulle çıkan: 39.25 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)

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