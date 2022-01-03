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Spor

Darüşşafaka'nın rakibi Hereda San Pablo Burgos

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-in maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:39
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Burgos kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 11 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

İki maç üzerinden yapılacak play-in turunu geçen takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, TOFAŞ'ın da yer aldığı J Grubu'nda girecek.

G Grubu'nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlayan yeşil-siyahlı takım, 3. olarak play-in oynama hakkı elde etmişti. H Grubu'nda yer alan İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. sırada kalmıştı.

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