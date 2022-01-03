Darüşşafaka'nın rakibi Hereda San Pablo Burgos

Burgos kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 11 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
İki maç üzerinden yapılacak play-in turunu geçen takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, TOFAŞ'ın da yer aldığı J Grubu'nda girecek.
G Grubu'nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlayan yeşil-siyahlı takım, 3. olarak play-in oynama hakkı elde etmişti. H Grubu'nda yer alan İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. sırada kalmıştı.