Darüşşafaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Tenerife

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

C Grubu'nda çıktığı üçer maçta ikişer galibiyet alan takımlardan Tenerife lider, Darüşşafaka ise ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dörderli 8 grupta mücadele eden takımlardan lider olanlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci ve üçüncü sırada bitirecek ekipler ise son 16 turuna gidebilmek için play-in oynayacak.