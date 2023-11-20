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Spor

Darüşşafaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Tenerife

Darüşşafaka Lassa, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İspanya ekibi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
Darüşşafaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Tenerife
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Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

C Grubu'nda çıktığı üçer maçta ikişer galibiyet alan takımlardan Tenerife lider, Darüşşafaka ise ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dörderli 8 grupta mücadele eden takımlardan lider olanlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci ve üçüncü sırada bitirecek ekipler ise son 16 turuna gidebilmek için play-in oynayacak.

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