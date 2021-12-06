İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7849
  • EURO
    15,5802
  • ALTIN
    789.353
  • BIST100
    1914.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Darüşşafaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde İsrailli rakip
Spor

Darüşşafaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde İsrailli rakip

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail'in Hapoel-U Net Holon takımını ağırlayacak.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:03
ABONE OL

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, grupta oynadığı 3 müsabakada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşadı. İsrail temsilcisi ise yaptığı 3 maçtan iki galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında 20 Ekim'de oynaması gereken müsabaka Hapoel-U Net Holon'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.