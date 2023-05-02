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Spor

Darvin Ham: LeBron ve Curry rekabeti, bu jenerasyonun en iyisi

Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham, LeBron James ve Stephen Curry arasındaki rekabeti bu dönemin en iyi rekabeti olarak değerlendirdi.

2 Mayıs 2023 Salı 10:44 - Güncelleme:
Darvin Ham: LeBron ve Curry rekabeti, bu jenerasyonun en iyisi
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Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham, LeBron James ile Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry arasındaki rekabeti, "bu neslin en iyi rekabeti" olarak nitelendirdi.

Ham, iki yıldız hakkında şunları söyledi:

"Bu jenerasyonun en iyi rekabeti. LeBron'un üst üste sekiz kez finallere çıkması, ve tabii ki Steph ve arkadaşlarının dört şampiyonluk kazanmış olmaları... İşte rekabet budur. Bu iki oyuncunun nesiller arası rekabeti. Tekrar eğlenceli bir kapışma izleyeceğiz."

2015-19 arasında James ve Cleveland Cavaliers, Curry'nin Warriors ekibine karşı üst üste dört Final serisinde karşı karşıya gelmiş, bunların üçünde mağlup olmuştu.

Cavs, 2016'da 73 galibiyetle normal sezon rekoru kırmış olan Warriors'ın 3-1 önde olduğu seride geriden gelmeyi başararak, tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğu kazanmıştı.

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