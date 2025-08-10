İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Darwin Nunez, Al Hilal'in yolunu tuttu

Liverpool forması giyen Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer oldu. Golcü oyuncu Arabistan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi10 Ağustos 2025 Pazar 00:25 - Güncelleme:
Darwin Nunez, Al Hilal'in yolunu tuttu
ABONE OL

Yaptığı sükseli transferlerle futbol dünyasını sarsan Liverpool'da ayrılıklar başladı.

Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tuttu.

Al Hilal, Nunez transferini resmi hesaplarından resmen duyurdu.

65 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre anlaşma 53 milyon Euro sabit ücret üzerinden yapıldı, bonuslarla birlikte bu rakamın 65 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Darwin Nunez, Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

NAPOLİ REDDEDİLMİŞTİ

Victor Osimhen'i Galatasaray'a satmasıyla birlikte forvet pozisyonuna Lorenzo Lucca'yı transfer eden Napoli, bu transferle yetinmeyip forvet hattını sağlamlaştırmak amacıyla Darwin Nunez için 50 milyon Euro teklif etmişti. Liverpool bu teklifi kabul etmedi.

Merseyside ekibi, 2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde Benfica'dan 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Darwin Nunez'i transfer etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'un şampiyonluk sezonunda 47 maçta görev alan Nunez, 7 gol, 7 asist katkısı vererek şampiyonlukta pay sahibi oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.