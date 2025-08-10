Darwin Nunez, Al Hilal'in yolunu tuttu

Yaptığı sükseli transferlerle futbol dünyasını sarsan Liverpool'da ayrılıklar başladı.

Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tuttu.

Al Hilal, Nunez transferini resmi hesaplarından resmen duyurdu.

65 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre anlaşma 53 milyon Euro sabit ücret üzerinden yapıldı, bonuslarla birlikte bu rakamın 65 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Darwin Nunez, Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

NAPOLİ REDDEDİLMİŞTİ

Victor Osimhen'i Galatasaray'a satmasıyla birlikte forvet pozisyonuna Lorenzo Lucca'yı transfer eden Napoli, bu transferle yetinmeyip forvet hattını sağlamlaştırmak amacıyla Darwin Nunez için 50 milyon Euro teklif etmişti. Liverpool bu teklifi kabul etmedi.

Merseyside ekibi, 2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde Benfica'dan 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Darwin Nunez'i transfer etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'un şampiyonluk sezonunda 47 maçta görev alan Nunez, 7 gol, 7 asist katkısı vererek şampiyonlukta pay sahibi oldu.