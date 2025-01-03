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Spor

Darwin Nunez için Milan iddiası

Serie A ekiplerinden Milan'ın Liverpool'da forma giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i gündemine aldığı iddia edildi.

DHA3 Ocak 2025 Cuma 12:58 - Güncelleme:
Darwin Nunez için Milan iddiası
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Avrupa'da transfer dönemi yeni yılla birlikte başlarken, İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez için atağa kalktı.

İtalya Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Milan'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, hedef Liverpool'un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez. Milan, İngiliz ekibinde bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan 25 yaşındaki golcü oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Nunez için yaz aylarında ödenecek bonservis bedeli ise 50 milyon Euro olacak. Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, bu maçların sadece 7'sinde ilk 11'de görev alan Nunez; 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Öte yandan Liverpool ise Uruguaylı golcünün yerine transfer yapmadan, Nunez'i göndermeye sıcak bakmıyor.

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