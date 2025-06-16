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Spor

Darwin Nunez, İtalyan devlerini peşine taktı

Arne Slot döneminde takımda öne çıkamayan Liverpool'un 25 yaşındaki futbolcusu Darwin Nunez'i İtalyan ekiplerin Milan ve Napoli takibe aldı.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
Darwin Nunez, İtalyan devlerini peşine taktı
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Liverpool forması giyen Darwin Nunez, transfer için özellikle İtalyan ekiplerini peşine taktı.

MILAN VE NAPOLI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan ve Napoli, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

60 MİLYON EURO

Liverpool'un bonservisi için 60 milyon euro istediği Nunez'in Suudi Arabistan'dan da talipleri bulunuyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Arne Slot döneminde takımda fazla öne çıkamadığını düşünen Darwin Nunez de bu yaz Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Darwin Nunez, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Darwin Nunez'in, kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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