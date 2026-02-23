İSTANBUL 10°C / 6°C
  • Darwin Nunez mutsuz! Premier Lig'e geri dönüş kapıda
Darwin Nunez mutsuz! Premier Lig'e geri dönüş kapıda

Karim Benzema transferi sonrası lig kadrosu dışında kalan Uruguaylı golcü, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebiliyor.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Al Hilal forması giyen Darwin Nunez, Suudi Arabistan temsilcisinde bulunduğu durumdan oldukça rahatsız.

LİG LİSTESİNDE YER ALMIYOR

Al Hilal, Karim Benzema transferinin ardından Darwin Nunez'in Suudi Arabistan Ligi için oyuncu listesinden çıkardı. Nunez, şu anda sadece Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebiliyor.

İNGİLİZ EKİPLERİYLE TEMASTA

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Nunez, Al Hilal'de yaşadığı durumundan son derece rahatsız. Uruguaylı futbolcunun menajerinin başta Tottenham ve Newcastle United olmak üzere Premier Lig takımları ile temas halinde olduğu yazıldı.

Darwin Nunez'in, yaz transfer döneminde Premier Lig'e geri dönme olasılığının giderek yükseldiği öne sürüldü.

Premier Lig'de daha önce Liverpool forması giyen Nunez'in, Al Hilal'de kazandığı maaş nedeniyle İngiltere'ye olası geri dönüşünde maaşında önemli bir fedakarlık yapması gerektiği hatırlatıldı.

SEZON PERFORMANSI

Al Hilal forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Darwin Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

  • Asya Şampiyonlar Ligi
  • al hilal
  • darwin nunez

