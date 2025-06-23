Darwin Nunez, Napoli yolunda

Napoli, hücum hattını güçlendirmek için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Liverpool forması giyen Darwin Nunez, Serie A devine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Uruguaylı golcüye, teknik direktör Antonio Conte'nin projeleri detaylı şekilde sunuldu. Nunez, bu görüşmelerin ardından Napoli'ye transfer fikrine "ilk onayını" verdi.

Ancak transfer henüz kesin değil. Sürecin bundan sonraki kısmı tamamen finansal şartlara bağlı. Liverpool, oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Aynı zamanda Darwin Nunez'in yıllık maaş beklentisi de masadaki en önemli unsurlardan biri olacak.

SEZON PERFORMANSI

2024-25 sezonunda Liverpool formasıyla 47 karşılaşmada görev yapan Nunez, takımına kaydettiği 7 gol ve 5 asist ile skor katkısı sağladı.