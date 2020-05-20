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Spor

Datome'den Obradovic'e 'Michael Jordan' benzetmesi

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, takımın başantrenörü Zeljko Obradovic için, 'O bizim Michael Jordan'ımız' ifadelerini kullandı.

IHA20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:39 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:39
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın İtalyan oyuncusu Gigi Datome konuk olduğu bir programda takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin her zaman önemli bir seviyede kaldığını belirten Datome, "Adım adım ilerleyeceğim. Sezon sonunda kulüple oturup, geleceğimi konuşmayı düşünüyorum. İstanbul’da kalırsam, çok mutlu olacağım ve başka bir takıma gitmem gerekirse, gideceğim" dedi.

"OBRADOVİC BİZİM MİCHAEL JORDAN’IMIZ"

Obradovic ile birlikte takımda yer almanın çok iyi olduğunu ifade eden 32 yaşındaki basketbolcu, "Obradovic’in öğrencisi olmak güzel. Onun takımında olunca, nelerle karşılaşacağını biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim Michael Jordan’ımız ve bu grubun lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

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