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Spor

Datro Fofana riske edilmeyecek

Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin son transferi golcü Datro Fofana riske edilmeyecek.

DHA20 Eylül 2024 Cuma 11:21 - Güncelleme:
Datro Fofana riske edilmeyecek
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan Fildişi Sahilli oyuncunun transfer durumu ve Chelsea'deki kalabalık oyuncu grubu nedeniyle tam olarak sezon başı hazırlıklarına katılamadığı öğrenildi. Göztepe'nin yanı sıra başka takımların da istediği Fofana, daha çok bireysel olarak idmanlarına devam etti.

Şu an Göztepe'de antrenör ekiplerinin özel bir program verdiği 21 yaşındaki futbolcunun tam hazır hale gelebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un ise olası bir sakatlık riski nedeniyle Fofana'yı Kayserispor karşılaşmasında oynatmayı düşünmediği ifade edildi. Ameliyat olan santrfor Kubilay'dan da 3 ay yararlanamayacak olan Bulgar çalıştırıcının, Kayserispor müsabakasında Romulo ve Juan'la gol arayacağı kaydedildi.

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