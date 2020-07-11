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Spor

Daum, Bristol City'ye iş başvurusu yaptı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayan ancak 3 senedir boşta olan Christoph Daum'un, İngiltere Championship takımlarından Bristol City'ye iş başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:27 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:27
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Türkiye'de Beşiktaş , Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, İngiltere'de görev yapmanın hayalini kuruyor. Yaklaşık 3 yıldır boşta olan 66 yaşındaki teknik adamın, Championship takımlarından Bristol City ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Bristol Live adlı sitede yer alan habere göre; Bristol City CEO'su Mark Ashton, deneyimli teknik adamın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Kariyerinde 5 lig şampiyonluğu bulunan Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı.

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