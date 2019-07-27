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Davayı kaybeden Beşiktaş, eski futbolcusu Kavlak'a 8 milyon TL tazminat ödeyecek

Futbol hayatı biten Veli Kavlak, Beşiktaş'a açtığı davayı kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncusu Kavlak'a 8 milyon TL tazminat ödeyecek.

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Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 2018 yılında sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Veli Kavlak'a 1 milyon 275 bin euro (8 milyon TL) tazminat ödenmesine karar vermişti. Bunun üzerine karara itiraz eden siyah-beyazlı kulübe kötü haber geldi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kararda usule ve esasa aykırı bir yön bulunamadığını açıkladı.
 
İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:
 
"Futbolcu Veli Kavlak'ın Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.(Beşiktaş A.Ş.) ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih E.2018/514 K.2019/84 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Videoyu Oynat Duruşma için tayin edilen, 25.07.2019 Perşembe günü saat 15:00'de davacı asil Veli Kavlak ile vekilleri Av. Sami Dinç, Av. Emirhan Çeviker ve Beşiktaş A.Ş. vekili Av. Koray Akalp'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın (tashih edildiği şekli ile) onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"
 
YANLIŞ AMELİYAT KURBANI
 
Yani Beşiktaş, eski futbolcusu Veli'ye 1 milyon 275 bin euro (8 milyon TL) tazminat ödeyecek. 4 yıldır sahalara dönemeyen ve yanlış ameliyat kurbanı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki süreçte sahalara dönmesi çok zor gibi gözüküyor.  (Ensonhaber)

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