David Affengruber, Avrupa devlerinin radarında

İspanyol ekibi Elche'nin 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu David Affengruber, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 14:08
Elche'nin savunma oyuncusu David Affengruber, La Liga'daki etkileyici ilk sezonunun ardından Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birçoğunun yaz transfer döneminde sürpriz bir hedefi haline geldi.

25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, Franjiverdes'in savunma hattının temel taşlarından biri haline geldikten sonra İngiltere, İtalya ve İspanya'daki dev kulüplerin dikkatini çekti.

Affengruber'in yıldırım gibi yükselişi, kıtanın önde gelen liglerinde de gözden kaçmadı. Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg'e göre, Avusturyalı stoper, yaz transfer dönemi öncesinde birçok üst düzey kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

Manchester United, Juventus ve AC Milan'ın bu defans oyuncusunun gelişimini takip ettiği bildiriliyor. İspanyol devleri Atletico Madrid ve Sevilla de bu kulüplere katılarak 25 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katma yarışını önümüzdeki transfer döneminin en ilgi çekici hikayelerinden biri haline getiriyor.

Affengruber, 2024 yazında Elche'ye bedelsiz transfer olarak katıldığından beri değerini kat kat artırdı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sturm Graz'dan ayrılan oyuncu, İspanyol ekibi için mükemmel bir transfer hamlesi olduğunu kanıtladı; takımın üst lige yükselmesine katkıda bulunduktan sonra da birinci sınıf bir yetenek olarak kendini kanıtladı.

Bu sezon, savunma oyuncusu neredeyse tüm maçlarda forma giydi ve La Liga ile Copa del Rey'de toplam 36 maça çıktı. Katkıları sadece savunma ile sınırlı kalmadı; bir gol ve iki asistle takıma katkı sağladı ve disiplin cezaları nedeniyle sadece iki lig maçını kaçırdı.

