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Spor

David Alaba 22 milyon euro maaş talep etti!

Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Alaba'nın ismi Real Madrid ile anılırken Avusturyalı oyuncunun 22 milyon Euro maaş talep ettiği belirtildi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:50 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:50
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Yüksek maaş talebi nedeniyle sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Bayern Münih ile anlaşma sağlayamayan David Alaba, transfer adına kendisiyle temasa geçen diğer kulüplerin ilgisini de kırmak üzere... İsmi özellikle Real Madrid ile anılan David Alaba'nın astronomik maaş teklifi, İspanyol devinin de geri adım atmasına neden oldu.

The Telegraph ve ESPN'e göre David Alaba, yeni takımından sezon başına 22 milyon Euro'luk bir maaş talebinde bulunuyor. Real Madrid, masrafları azaltmak adına Sergio Ramos konusunda bile bir anlaşma sağlayamazken David Alaba'nın taleplerini karşılamak konusunda geri adım atmış durumda.

Alaba'nın talepleri nedeniyle kendisiyle ilgilenen diğer ekipler Chelsea ve Barcelona'nın da yarıştan çekildikleri belirtiliyor.

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