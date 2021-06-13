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Spor

David Alaba: Potansiyelimiz yüksek

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası D Grubun'da Avusturya'nın Makedonya'yı 3-1 mağlup etmesinin ardından ünlü sol bek David Alaba açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2021 Pazar 23:29 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 23:29
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Avusturya'nın EURO 2020'deki ilk maçında Makedonya'yı 3-1 yenmesinin ardından maçın adamı seçilen David Alaba açıklamalarda bulundu.

Potansiyelli bir takım olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Mutluyuz, ilk maçımızı kazandık. Turnuvaya iyi başlamak istiyorduk, 2016'da bunu başaramadık. Şu anda iyi bir takımımız var, potansiyelimiz yüksek. Bugün yedeklerden gelen 2 oyuncumuz gol attı, gördünüz. Çok önemli bir zafer aldık." dedi.

Gruba 3 puanla başlayan Avusturya, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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