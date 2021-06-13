David Alaba: Potansiyelimiz yüksek

13 Haziran 2021 Pazar 23:29 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 23:29

Avusturya'nın EURO 2020'deki ilk maçında Makedonya'yı 3-1 yenmesinin ardından maçın adamı seçilen David Alaba açıklamalarda bulundu.

Potansiyelli bir takım olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Mutluyuz, ilk maçımızı kazandık. Turnuvaya iyi başlamak istiyorduk, 2016'da bunu başaramadık. Şu anda iyi bir takımımız var, potansiyelimiz yüksek. Bugün yedeklerden gelen 2 oyuncumuz gol attı, gördünüz. Çok önemli bir zafer aldık." dedi.

Gruba 3 puanla başlayan Avusturya, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.