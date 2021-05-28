David Alaba, Real Madrid'de

28 Mayıs 2021 Cuma 19:15 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:15

Bayern Münih'ten bedelsiz olarak ayrılan David Alaba'nın Real Madrid'e transferi resmen açıklandı. Real Madrid, 28 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bayern Münih'te 11 yıl geçiren Avusturyalı oyuncu, bu süreçte 27 kupa birden kazandı.

"KONFOR ALANINDAN ÇIKMALISIN"



Yeni bir adım atmak istediğini söyleyen Alaba, "Kararım Bayern Münih'e karşı değildi, yeni bir şeyler yapmak ve bir adım daha atmak istedim. Büyümek için, konfor alanından çıkmalısın. Tekrar olgunlaşmak için belki de bilinmeze gitmen gerekiyor." dedi.

"BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORDUM"



Ayrıldığı için üzgün olduğunu da kaydeden Avusturyalı futbolcu, "Bir şeyleri sonlandırmak her zaman zor olmuştur. Burada evimde gibi hissediyordum. Elbette gözlerimde yaşlarla ayrılıyorum ancak geleceğe de umutla bakıyorum. Bayern Münih her zaman kalbimde olacak, onlar için hiçbir endişem yok." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.