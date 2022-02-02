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Spor

David Beckham, DeAndre Yedlin'i transfer etti

Galatasaray'dan ayrılan DeAndre Yedlin, Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami CF'e transfer oldu.

IHA2 Şubat 2022 Çarşamba 17:32 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:32
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Galatasaray'dan ayrılan ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin, ülkesinin Inter Miami takımına transfer oldu.

Galatasaray'dan ayrılan ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin kariyerine ülkesinde devam edecek. Eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, Yedlin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı, 2026 yılı için de opsiyonu olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a katılan DeAndre Yedlin burada 36 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Yedlin kariyerinde daha önce Seattle Sounders, Tottenham, Sunderland ve Newcastle United takımlarında forma giydi.

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