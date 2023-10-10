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Spor

David Beckham için ManU iddiası

Manchester United'ın efsane isimlerinden David Beckham için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Eski İngiliz yıldızın, kulübün Şeyh Jassim'e satılması halinde elçilik görevini üstleneceği belirtildi.

10 Ekim 2023 Salı 09:11 - Güncelleme:
David Beckham için ManU iddiası
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David Beckham'ın efsane olduğu Manchester United'a yeniden geri dönebileceği ifade edildi.

İngiliz basının haberine göre kulübü satın almak için büyük bir yarışın içinde olan Şeyh Jassim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle Beckham'a elçilik görevi verebileceği kaydedildi.

David Beckham'ın yakın zamanda Manchester United'ın beklenen performansı bir türlü gösterememesiyle ilgili açıklamalarda bulunması, bu göreve getirileceğinin işareti olarak kabul edilmişti.

11 yıl Manchester United forması giyerek kulübün sembollerinden biri olan David Beckham, ABD'de Inter Miami kulübünün sahibi olarak futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

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