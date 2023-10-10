David Beckham için ManU iddiası

David Beckham'ın efsane olduğu Manchester United'a yeniden geri dönebileceği ifade edildi.

İngiliz basının haberine göre kulübü satın almak için büyük bir yarışın içinde olan Şeyh Jassim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle Beckham'a elçilik görevi verebileceği kaydedildi.

David Beckham'ın yakın zamanda Manchester United'ın beklenen performansı bir türlü gösterememesiyle ilgili açıklamalarda bulunması, bu göreve getirileceğinin işareti olarak kabul edilmişti.

11 yıl Manchester United forması giyerek kulübün sembollerinden biri olan David Beckham, ABD'de Inter Miami kulübünün sahibi olarak futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.