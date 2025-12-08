David Beckham: Messi'nin Miami'de kalmasını isterim

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, takımın yıldız ismi Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Messi önderliğinde MLS'te ilk şampiyonluğunu yaşayan Beckham, Arjantinli yıldızın emekli olduktan sonra Barcelona'da ve Camp Nou yakınında yaşamak istediğini söyledi.

David Beckham, "Emekli olduktan sonra Messi'nin Miami'de kalmasını isterim ama bana sadece Barcelona'da, Camp Nou yakınında yaşamak istediğini söyledi." diye konuştu.

Messi'nin Barcelona'yı çok sevdiğini söyleyen İngiliz efsane futbol insanı, "Hiçbir oyuncu, Barcelona'yı onun kadar sevmiyordur! Bacağında dövmesini ve hatta su şişesinde Barcelona armasını görebilirsiniz." dedi.