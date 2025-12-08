İSTANBUL 10°C / 7°C
  David Beckham: Messi'nin Miami'de kalmasını isterim
David Beckham: Messi'nin Miami'de kalmasını isterim

David Beckham, Lionel Messi'nin emeklilik planlarına dair konuştu. Arjantinli yıldızın kariyerini noktaladıktan sonra Barcelona'ya, Camp Nou yakınlarına yerleşmek istediğini söyledi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 18:13
Inter Miami'nin sahibi David Beckham, takımın yıldız ismi Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Messi önderliğinde MLS'te ilk şampiyonluğunu yaşayan Beckham, Arjantinli yıldızın emekli olduktan sonra Barcelona'da ve Camp Nou yakınında yaşamak istediğini söyledi.

David Beckham, "Emekli olduktan sonra Messi'nin Miami'de kalmasını isterim ama bana sadece Barcelona'da, Camp Nou yakınında yaşamak istediğini söyledi." diye konuştu.

Messi'nin Barcelona'yı çok sevdiğini söyleyen İngiliz efsane futbol insanı, "Hiçbir oyuncu, Barcelona'yı onun kadar sevmiyordur! Bacağında dövmesini ve hatta su şişesinde Barcelona armasını görebilirsiniz." dedi.

Popüler Haberler
