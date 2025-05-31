David De Gea, Fiorentina ile 2028'e kadar sözleşme uzattı

Futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir kararla David De Gea, Fiorentina ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Monaco'ya transfer olacağı yönündeki söylentileri boşa çıkaran 33 yaşındaki kaleci, kulübün resmi açıklamasıyla iki yıl daha "Viola" forması giyeceğini duyurdu.

Kulüpsüz geçen 2022-23 sezonunun ardından Fiorentina'da tekrar sahneye çıkan De Gea, bu sezon Serie A'da 35 maça çıkıp 11 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çekti. Ayrıca takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale kadar yükselmesinde büyük rol oynadı.

Fiorentina, yaptığı açıklamada "David De Gea, yolculuğuna zambak armasını takarak devam etmeyi seçti" ifadelerine yer verdi.