İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5635
  • EURO
    49,6261
  • ALTIN
    5755.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • David Ginesta Montes: Gelecekte daha güçlü bir takım olabiliriz
Spor

David Ginesta Montes: Gelecekte daha güçlü bir takım olabiliriz

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü David Ginesta Montes, Kuzey Makedonya, Slovakya ve Slovenya ile karşılaştıkları hazırlık turnuvasında maçtan maça geliştiklerini söyledi.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 16:21 - Güncelleme:
David Ginesta Montes: Gelecekte daha güçlü bir takım olabiliriz
ABONE OL

Türkiye, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya ile ortak ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ankara'da 3 karşılaşma oynadı. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan maçlarda ay-yıldızlılar, Slovenya'yı 30-25 mağlup etti, Kuzey Makedonya'ya 29-26, Slovakya'ya da 32-28 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli takımın başantrenörü Ginesta Montes, "İlk maçta (Kuzey Makedonya) iyi oynamadık. Maça odaklanamadık bile. Kaybetmemizin sebebi bu. İkinci maçımız (Slovakya) çok daha iyiydi. Önceki maça göre sahadaki duruşumuz daha iyi, motivasyonumuz daha yüksekti. Son maç (Slovenya) tamamen daha iyi olduğumuz bir maçtı. Bence savunmamız, kalecilerimiz maçta çok iyi iş çıkardı ve böylelikle hücumda da birçok sorunu çözmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

38 yaşındaki İspanyol teknik adam, mümkün olduğunca fazla maç oynamanın takımı analiz etmek adına önemli olduğunu belirterek "Maçtan maça oyunumuzu geliştiriyoruz. Oyuncularım ilk ve ikinci maçtan sonra kendilerini daha rahat hissettiler. Maçlar oynayarak, nasıl oynamamız gerektiğini öğrenerek zayıf yönlerimizi görüyoruz. Şimdi bunların üzerinde çalışarak zayıf yönlerimizi geliştirebilir ve gelecekte daha güçlü bir takım olabiliriz." ifadelerini kullandı.

  • A Milli Kadın Hentbol Takımı
  • David Ginesta Montes
  • Kuzey Makedonya

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.