David Hubert: Osimhen yoksa Barış var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise, temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, basın toplantısında konuştu.

Hubert'in açıklamaları:

"DAHA ATEŞLİ OLDUĞUNU DUYDUK"

Atmosfer hakkında konuşan Belçikalı teknik adam, "Geçen sene Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Bu yüzden atmosferi aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Galatasaray stadındaki atmosferinin çok daha ateşli olduğunu duyduk. Buna göre hazırlandık. Atmosferin kendi oyuncularımı yukarı çekmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'IN EKSİKLERİ OLSA BİLE.."

Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosunu olduğunu belirten genç teknik adam, "Galatasaray'ın seviyesi çok yüksek. Çok çok büyük bir takım. 9 puan aldılar. Liverpool'u yendiler. Eksikleri olsa bile bunu kapatabilecek seviyede kaliteli kadroları var." sözlerini sarf etti.

"OSIMHEN YOKSA BARIŞ ALPER VAR"

Galatasaray'da eksiklerin öneminin olmadığını aktaran Hubert, "Victor Osimhen yoksa Barış Alper Yılmaz var. Mauro Icardi var. Leroy Sane var. Dolayısıyla Galatasaray'da durdurmamız gereken başka oyuncular var." dedi.

Union Gilloise oyuncusu Adem Zorgane'nin açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray Stadyumu'nun iyi bir atmosferi var. Gerçekten çok baskının olduğu bir yer. İyi bir stadyum, taraftarlar sahaya yakınlar ama biz oyuncu olarak bu maçları oynamak istiyoruz ve bizi motive ediyor."

Daha önce Galatasaray stadyumuna rakipler kulak tıkaçlarıyla maça çıktılar, ekstra hazırlığınız oldu mu?"

"Evet hazırlandık özel olarak. Baskılı ortam olacağını biliyoruz. Rakip takım oyuncular topu aldığında ıslık oluyor, tüm oyuncular bunun bilincinde."