Hubert: Penaltı beklediğimiz pozisyon maçın dinamiğini değiştirebilirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Belçika ekibi Anderlecht'te teknik direktör David Hubert, sonucun tur için kendilerini zorlayacağını söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hubert, skorun kendileri için olumlu olmadığının altını çizdi.

Rövanş maçı öncesinde iyi bir konumda olmadıklarını dile getiren Hubert, "Kesinlikle rövanşta performansımızı güçlendirmek zorundayız. Kendimize ve taraftarlarımıza olan borcumuz bu. Rövanşta son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Ama elbette 3-0'lık skor, rövanş öncesinde bizim için olumlu olmadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 11. dakikada bulduğu gol öncesindeki korner pozisyonuna itiraz ettikleri hatırlatılan Hubert, şunları kaydetti:



"Korner olduğunu düşünmüyordum. Burada iyi bir futbol oynamaya gayret ettik. Çor bir atmosferdi. Karşımızda çok iyi performans sergileyen olgun bir rakip vardı. 2-0'dan önce pozisyonlar gerçekleştirmeye çalıştık. İkinci yarıda iyi bir şutumuz vardı. Fakat korner kararı takdir ettiğimiz bir karar olmadı. Penaltı beklediğimiz pozisyondaki karar da aleyhimize oldu. Bu penaltı maçın dinamiğini değiştirebilirdi, bizim adımıza üzücü oldu. Bunlar bence maçın kilit anlarıydı. Takımlar arasında deneyim farkı olduğu da ortada. Biz elimizden geldiğince pozisyon yakalamaya çalıştık ama başarılı olamadık."

Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan Hubert, "Maçta bazı anlar yarattık ama bitirişi yapamadık. Daha zorlu anlarda kuvvetli direnç sergileyip golleri yemememiz gerekiyordu. İlk gol 11. dakika geldi, ikinci gol devreden hemen 3 dakika önce geldi. Bu gollere engel olabilseydik maçın gidişatı farklı olabilirdi. Tabii ki önemli olan gol atmak. İlk yarının son bölümünde gol yememiz bizim adımıza olumsuzdu." diye konuştu.