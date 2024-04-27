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Spor

David Moyes: Bir puandan daha fazlasını isterdim

Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool ile 2-2 berabere kalan West Ham United'ın teknik direktörü David Moyes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
David Moyes: Bir puandan daha fazlasını isterdim
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West Ham Teknik Direktörü David Moyes, 2-2 berabere biten Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Crystal Palace'a karşı aldıkları 5-2'lik mağlubiyeti iyi atlattıklarını söyleyen Moyes, "Bence geçen haftadan sonra iyi toparlandık. Bir puandan daha fazlasını isterdim. Bu sezon çok fazla berabere kaldık ve bugün de öyle oldu. İyi bir puan ve 2-1 gerideyken bir darbe aldık ama devam ederek harika bir iş çıkardık." dedi.

Jarrod Bowen'ın tüm kulvarlarda 20 gole ulaşmasını değerlendiren Moyes, "Gerçekten güzel gollerdi. Onlardan keyif aldım. Jarrod Bowen çok formda. Tüm müsabakalarda 20 gol attığı için onu tebrik ediyorum. Sanırım West Ham'da biri bunu yapmayalı uzun zaman olmuştu. O harika bir oyuncu. Umarım böyle devam eder. Di Canio gibi Premier Lig'de 16 gole ulaştı. İşte bu noktada 20 golü istiyorum, 20 Premier Lig golü olmasını istiyorum. Son üç maçta kovalaması için bir şeyler buldum." ifadeleri kullandı.

Michail Antonio hakkında da konuşan Moyes, "Son üç ya da dört ayda daha formda. Kasım ayında Jamaika maçında bir sakatlık geçirdi ama geri döndü, iyi bir liderlik yaptı ve bizim için birkaç gol attı ki bu onun oyununda biraz eksikti." sözlerini sarf etti.

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