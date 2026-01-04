İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Davide Frattesi, Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Galatasaray da düğmeye bastı
Spor

Davide Frattesi, Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Galatasaray da düğmeye bastı

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu. Sarı lacivertli ekip, Inter forması giyen Davide Frattesi'yi gündemine aldı ancak transferde Galatasaray da devrede. İşte detaylar...

AKŞAM4 Ocak 2026 Pazar 08:58 - Güncelleme:
Davide Frattesi, Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Galatasaray da düğmeye bastı
ABONE OL

Devre arasında hücum yönü güçlü bir orta saha almak isteyen Fenerbahçe, Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak için çetin bir savaş veriyor. Sarı-Lacivertliler 25 milyon euro bandına çıkabilir fakat Galatasaray süreci zorlaştırıyor. La Gazzetta dello sport'un haberine göre Aslan da bir temas kurdu ve müzakerelere başladı. İtalya'dan ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki futbolcunun gönlü Juventus'a gitmekten yana. Inter ise ezeli rakibine oyuncusunu yollamayı düşünmüyor. Transferin mali koşullarının sürecin seyrini belirleyebileceği vurgulandı.

Piyasa değeri 28 milyon euro olan Frattesi bu sezon ligde 9 maçta oynadı ve 205 dakika süre bulabildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada ise 192 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi. Futbolcunun kendini bulabilmesi için Inter'den ayrılması şart görülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.