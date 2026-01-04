Devre arasında hücum yönü güçlü bir orta saha almak isteyen Fenerbahçe, Davide Frattesi'yi kadrosuna katmak için çetin bir savaş veriyor. Sarı-Lacivertliler 25 milyon euro bandına çıkabilir fakat Galatasaray süreci zorlaştırıyor. La Gazzetta dello sport'un haberine göre Aslan da bir temas kurdu ve müzakerelere başladı. İtalya'dan ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki futbolcunun gönlü Juventus'a gitmekten yana. Inter ise ezeli rakibine oyuncusunu yollamayı düşünmüyor. Transferin mali koşullarının sürecin seyrini belirleyebileceği vurgulandı.

Piyasa değeri 28 milyon euro olan Frattesi bu sezon ligde 9 maçta oynadı ve 205 dakika süre bulabildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada ise 192 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi. Futbolcunun kendini bulabilmesi için Inter'den ayrılması şart görülüyor.