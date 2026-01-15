Davide Frattesi'ye Premier Lig'den talip

Inter forması giyen ve az süre alması nedeniyle İtalyan ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Davide Frattesi için talipler artıyor.

Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan orta saha oyuncusu için bu kez Premier Lig ekipleri devreye girdi.

İNGİLİZLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Sport Mediaset'in haberine göre, Frattesi'ye şu ana kadar en somut ilgiyi gösteren takımın Bournemouth olduğu belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'den Nottingham Forest'ın da devrede olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 16 maçta 542 dakika süre bulan Davide Frattesi, 2 asist yaptı.