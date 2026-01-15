İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Davide Frattesi'ye Premier Lig'den talip

Adı yakın dönemde Galatasaray ile de anılan Inter'in İtalyan orta sahası Davide Frattesi'ye Premier Lig ekibi Bournemouth talip oldu.

15 Ocak 2026 Perşembe 18:07
Davide Frattesi'ye Premier Lig'den talip


Inter forması giyen ve az süre alması nedeniyle İtalyan ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Davide Frattesi için talipler artıyor.

Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan orta saha oyuncusu için bu kez Premier Lig ekipleri devreye girdi.

İNGİLİZLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Sport Mediaset'in haberine göre, Frattesi'ye şu ana kadar en somut ilgiyi gösteren takımın Bournemouth olduğu belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'den Nottingham Forest'ın da devrede olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 16 maçta 542 dakika süre bulan Davide Frattesi, 2 asist yaptı.

  • Inter Milan
  • Davide Frattesi
  • Bournemouth

