İSTANBUL 5°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2025 Pazartesi / 26 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4413
  • EURO
    38,204
  • ALTIN
    3454.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Davinson: 3 puan almalıydık

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 biten derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Davinson: 3 puan almalıydık
ABONE OL

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 biten derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Davinson Sanchez, "3 puanı istedik ama net pozisyonlara giremedik. Mücadelemizi üst seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Bazı durumlarda tehdit yaratamadık. Ders almamız gereken şeyler var. Bu tip maçlarda 3 puan almamız lazım, daha iyisini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"SAHA DIŞI KONUŞMALAR..."

Kolombiyalı yıldız, "Galatasaray'ın daha iyi olduğunu düşünüyoruz her zaman... Takım oyunundan keyif alıyoruz. Maç maç hedefimize yaklaşıyoruz. Maçların yanı sıra saha dışı konuşmalar da oluyor, biz ona karışmıyoruz. Maçlar sahada oynanır. Baskıya gerek yok, bu bir oyun. Avrupa'daki kötü sonuç sonrası taraftara selam göndermek istiyorduk. Şimdilik yapamadık ama önümüzdeki maçlarda yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.