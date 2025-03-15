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Spor

Davinson Sanchez: Derbiye hazırlanma zamanı geliyor

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 00:21 - Güncelleme:
Davinson Sanchez: Derbiye hazırlanma zamanı geliyor
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Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Davinson Sanchez, "Bence nasıl oynadığımızı biraz hatırladık. Bazen baskı altında kaldığımız anlar oldu ama şu anda her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. İyi bir performans sergiledik ve keyif aldık." dedi.

Kolombiyalı futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileriyle ilgili, "Derbiye hazırlanma zamanı geliyor. Tabii ki takım da o derbi için en iyi durumda olmak için çalışmaya devam edecek." yorumunda bulundu.

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