İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Davinson Sanchez devleri peşine taktı! Kolombiyalı yıldız için büyük yarış
Spor

Davinson Sanchez devleri peşine taktı! Kolombiyalı yıldız için büyük yarış

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez için ülkesi Kolombiya'dan sürpriz bir iddia geldi. Copa America'daki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan yıldız futbolcu için Napoli ve Everton harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

27 Temmuz 2024 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
Davinson Sanchez devleri peşine taktı! Kolombiyalı yıldız için büyük yarış
ABONE OL

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Davinson Sanchez'in adı transfer dedikodularına karışıyor. 2023-24 sezonunda Süper Lig'de sakatlığı sebebiyle 9 maç kaçıran Davinson Sanchez, süre aldığı dönemde form grafiğiyle dikkat çekmişti.

İTALYAN RADARINA TAKILDI

2024 Copa America'da Kolombiya ile finale çıkan Davinson Sanchez turnuvadaki iyi performansı sonrası Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Kolombiya basınından Win Sports'un haberine göre Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, Davinson Sanchez için devreye girdi.

İNGİLİZLER DE PEŞİNE DÜŞTÜ

Haberde Napoli'nin yanı sıra Everton'ın da başarılı stoperi radarına aldığı vurgulandı.

İki takımın da Davinson Sanchez için ciddi miktarda bir bonservis ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacıyı göndermeye niyetinin olmadığı ancak diğer transferlere bütçe sağlama ihtiyacı sebebiyle sarı kırmızılıların, oyuncunun ayrılığına izin verebileceği dile getirildi.

28 yaşındaki Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2023-24 sezonunda Galatasaray ile 32 maça çıkıp 2224 dakika süre alan Davinson Sanchez 3 gol, 2 asistlik skor katkısı da vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.