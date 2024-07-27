Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Davinson Sanchez'in adı transfer dedikodularına karışıyor. 2023-24 sezonunda Süper Lig'de sakatlığı sebebiyle 9 maç kaçıran Davinson Sanchez, süre aldığı dönemde form grafiğiyle dikkat çekmişti.

İTALYAN RADARINA TAKILDI



2024 Copa America'da Kolombiya ile finale çıkan Davinson Sanchez turnuvadaki iyi performansı sonrası Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Kolombiya basınından Win Sports'un haberine göre Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, Davinson Sanchez için devreye girdi.

İNGİLİZLER DE PEŞİNE DÜŞTÜ



Haberde Napoli'nin yanı sıra Everton'ın da başarılı stoperi radarına aldığı vurgulandı.

İki takımın da Davinson Sanchez için ciddi miktarda bir bonservis ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacıyı göndermeye niyetinin olmadığı ancak diğer transferlere bütçe sağlama ihtiyacı sebebiyle sarı kırmızılıların, oyuncunun ayrılığına izin verebileceği dile getirildi.

28 yaşındaki Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2023-24 sezonunda Galatasaray ile 32 maça çıkıp 2224 dakika süre alan Davinson Sanchez 3 gol, 2 asistlik skor katkısı da vermişti.